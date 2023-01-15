Piknik yapmaya gittiği ormanda, odun toplarken kayalıktan düştü

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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)- BURSA’da ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden Hıdır Yaşar (51), ormanda odun toplarken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ayağı kırılan Yaşar, ailesinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Uludağ eteklerindeki ormana piknik yapmaya giden Hıdır Yaşar, mangal yakmak için odun toplarken, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Ayağı kırılan Yaşar’ın yardım çığlıklarını duyan ailesinin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ailenin bildirdiği konuma giden ekipler, Yaşar’a ulaştı. İlk müdahalesinin ardından sedyeye alınan Hıdır Yaşar, ağaca bağlanan halatla derenin üzerinden geçirilerek yukarıya çıkarıldı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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