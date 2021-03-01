‘Pikap ve gramofonu tamir ettirdikten sonra başında ağlayanlar var’

KONYA’da 26 yıldır elektronik cihaz tamir eden Orhan Ereller (51), 8 yıldır da antika radyo, gramofon ve pikapların tamir ve restorasyonunu yapıyor. Ereller, “Cihazını tamire getirip yaptırdıktan sonra pikabın başında ağlayan müşterilerimiz var. Anneleri, babaları, dedelerinden kaldığı için geçmişe dönüyorlar. Onların dinlediği müziği, dinledikleri zaman ağlıyorlar” dedi.

Kentte 26 yıldır elektronik cihaz tamirciliği yapan Orhan Ereller, bir süredir antika eşyaların tamir ve bakımı yapıp hem cihazların yeniden kullanılmasını hem de sahiplerinin geçmiş yıllardaki anıları hatırlamasını sağlıyor. Tamir ve restorasyonunu yaptığı bazı gramofon ve pikapların sadece antika tutkunu koleksiyoncularda olduğunu söyleyen Ereller, ”Şu an kullanılan MP3 çalar ve hoparlör gibi bu tür cihazların ilk temeli gramofondur. İlk etapta gramofonlar vardı. Daha sonra pikaplar yerini aldı. Şu anda gramofon ve pikapların tamir ve bakımlarını yapıyorum. Pikap ve gramofonlara yoğun talep var. Hatta artık gençlerde buna ilgi göstermeye başladı. Bu nedenle yeni ürünlerde üretildi ve onların da satışını yapıyoruz” diye konuştu.

‘YENİDEN ESKİYE GERİ DÖNÜŞ YAPIP, ESKİ CİHAZLARIN TAMİRİNE BAŞLADIM’

Elektronik cihaz tamirciliğine çıraklıktan başladığını belirten Ereller, “Çıraklık ve kalfalık döneminde, pikap ve gramofonların tamiratını yapıyorduk. Daha sonra yeni nesil elektronik eşya tamirciliği yaptık. Ancak şu an yeniden eskiye dönüş yapıp, pikap ve gramofonların tamir ve restorasyonunu yapıyorum. Talep yoğunlaşınca ürünleri de satmaya başladık. İş yerindeki pikap, plak ve gramofonların sayısı belirsiz diyebilirim. Saymadım ama 1500 tane atölyede depoda bekleyen gramofon ve pikap var. Gün yüzüne çıkarmadığınız çok cihaz var” dedi.

‘BENİM YAPTIĞIM İŞİ KİMSE YAPMIYOR’

Ereller, Türkiye genelinde bu tür cihazların tamiratını yapanların olduğunu, ancak restorasyon yapan ustanın olmadığını belirtti. Ereller, “Gramofon tarihi 1800’lü yıllara dayanır. Şu anda dükkanımızda 1961 yılında faturası kesilmiş Paris’ten alınan bir pikap bulunuyor. Bu tarz cihazlarımız var. Biz ürünleri alırken, seçerken, toplarken orijinal olmasına ve kondisyonunun yüksek olmasına bakıyoruz. Türkiye genelinde benim yaptığım işi yapan yok. Ben de tamirat artı olarak restorasyon var. Burada görülmüş olan ürünler dış kasa restorasyonunu, orijinal bir şekilde yapılıp satışa sunuluyor. Restorasyon ve tamirat halinde yapan bir kişi daha yok. Çok az sayıda kaldık, kimse de yetişmiyor. Yeni yeni ürünler çıkarmaya başladılar bizden sonra ne olur bilmiyorum. Eskiler kadar kaliteli ürünler yok. Onların verdiği ses kalitesini yeni ürünlerde almak mümkün değil” diye konuştu.

‘AĞLAYAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR’

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Ereller, “Amacım müşterileri memnun etmek. Cihazını tamire getirip yaptırdıktan sonra pikabın başında ağlayan müşterilerimiz var. Anneleri, babaları, dedelerinden kaldığı için geçmişe dönüyorlar. Onların dinlediği müziği, dinledikleri zaman ağlıyorlar” dedi.