Hayat yolculuğu, ne garip bir yolculuktur; her an, her şey yaşanabilir içinde. Hiçbir şeyin garantisi ve teminatı yoktur. Bugüne kadar ki tüm yaşamlar içinde, bu değişmeyen acı bir gerçek…

Doğumla başlanan her şeyin ömrünün; ne kadar uzun veya kısa olacağının yazılı bir belgesi yoktur. Yaşanır ve biter. Önemli olan nedir sizce? Bence, yaşadıkça hayatı anlamlaştırabilmek ve yaşayanlara; tatlı bir anı, bir iz, bir gülümseme, bir sevgi bırakabilmeyi başarabilmektir. Yaşayan her insana umut ve güzel bir gelecek aşılayabilmektir. Gittiğinde, geride kalanlara yaşadığı sürece; bir umut ışığı verebilmesi, bir denizyıldızını sahilden kurtarır gibi kurtardığı insanların olması, kalplerinde taşıyacak sevgilerinin olması; onun bedeni bu dünyadan gitse bile, ruhen hep yaşayacağını gösterir.

İnsanlar vardır, zulümleriyle anılır.

İnsanlar vardır, iyilikleri ve güzel eserleriyle anılır.

Bir damla pıhtının ucunda, hayata tutunmaktır bazen, yaşamın anlamını daha kuvvetli anlamak için gereken…

Pamuk ipliğinde geçen ömürlerde, bir küçük hatalarının bedeli olur birçoğunun son nefesleri… Kiminin ömürleri, kelebek misali su gibi akıp gider, nasıl yaşadığını anlamadan şu dünyada…

Hayat, ne garip serüven yolculuğudur, bilemezsiniz. Öyle şeyler yaşarız ki içinde; pişmanlıklarımız, hatalarımız ve yaptıklarımız ile geri dönülmez bedeller öderiz. Geri dönüşü olmayan yolda tercihlerimizle seçtiğimiz yolda yürüyerek yaşamaya çalışırız. Kimimiz işçi, kimimiz siyasetçi, kimimiz memur, kimimiz emekli hayatta ne olursak olalım, şu üç günlük dünyadaki hayatımızda insanca yaşama hakkımız olsun. Bu yaşama hakkımız, birilerinden lütuf değildir. Bunu bilerek yaşamalıyız.

Hayat, bazen bir pıhtının ucundadır. O pıhtı ki; kimini kurtarır, kimini de anında götürür bir bilinmezliğe doğru…

Hayatın içinde çeşit çeşit iyilik ve güzellikleri yaşarız. Tabii ki kendimizce öyle gördüklerimizle birlikte…

Bazen hayatın tatlı bir anının esintisinde olmayan hayallere dalarsın, bazen de korku duvarlarından çıkaracak, çare olacak; bir çıkış yolu ararsın…

Bazen tüm umutların yok olur, söner ve ailen için yok olmayı göze alırsın. İşsizliğin, umutsuzluk dağlarına çıkarıp kendini ve aileni yok etmeyi düşünecek kadar tehlikeli duygular yaşayabilirsin. İnce bir çizgide yürüdüğünü düşünüp bocalayabilirsin; var olmakla, yok olmak arasında…

Hayat aslında; gidiş gelişli, iniş çıkışlı duyguların, hayallerin, gerçeklerin arasında yol almaktır. Kimi zaman en derine düşersin ve bir dip dalgasıyla yeniden yüzeye çıkar ve varlığını herkese kabul ettirirsin… Yere düşünce pes etmemelisin, yeniden ayağa kalkmalısın, inatla…

Bir damla mutluluk, belki de bir damla pıhtının ucundadır. Bilemezsin, yaşamadıkça…

Hayat;

Kelimelerin anlamlında saklıdır…

Belki zıtlıkların, eş anlamlıların, eşseslilerin içinde gizlidir…

Belki de bir kan pıhtısının ucundadır, yaşamın bilinmeyen izleri…

Kim bilir…

Yaşanan her şeyin; öncesi masal, sonrası hayal, şimdiki andır gerçek olan; öncesi ve sonrasıysa, sadece bir hikâye…