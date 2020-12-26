Pfizer/BionTech aşısı Güney Kıbrıs’ta

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA) – Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Pfizer/BionTech aşısı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Larnaka Havalimanı’na ulaştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin koronavirüse karşı geliştirdiği aşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ulaştı. Larnaka Havayolları’na inen özel uçakla gelen aşılar yoğun ilgiyle karşılandı. Rum basını aşıların geliş anlarını canlı ve son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon 200 bin doz aşı alacağını duyurmuştu.

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz günlerde ise, Pfizer/BioNTech şirketinin Koronavirüs aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim almıştı.

Özel buzdolapları, mRNA tipi aşıların -75 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve her buzdolabında yaklaşık 130 bin aşının muhafaza edebiliyor. Öte yandan, Rum Kesimi’de önümüzdeki hafta aşıların uygulanmaya başlanması bekleniyor.