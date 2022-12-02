PEYNİR ETTEN PAHALI OLUR MU?

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Recep Bey’in hayali “faiz sebep enflasyon sonuçtur” iddiasını Türk milleti üzerinde deneme çalışmaları ekonomide gerçekten de saçma sapan sonuçlar doğurdu, fiyatlama davranışları bozuldu, bu sonuçlardan biride tarihte ilk defa peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçmesi oldu.

Kanıt mı istiyorsunuz?

İşte kanıt aşağıdaki liste Et Süt Kurumu web sitesinde yayınlanan mağaza satış fiyatları listesidir:

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MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI ÜRÜN ADI FİYATI KDV DÂHİL (TL/KG) KIRMIZI ET DANA ETİ DANA KIYMA ₺89 DANA KUŞBAŞI ₺99 KUZU ETİ GÖVDE KUZU ₺96 KUZU KOL ₺99 KUZU PİRZOLA ₺134 KUZU GERDAN ₺84 GÖVDE KOYUN ₺72 KOYUN BUT ₺80 KOYUN KOL ₺73 KOYUN PİRZOLA ₺96 KOYUN GERDAN ₺66 BEYAZ ET GÖVDE TAVUK ₺32 TAVUK BUT (KALÇALI) ₺34 TAVUK TAŞLIK ₺24 SÜT ÜRÜNLERİ 1000 GR BEYAZ PEYNİR ₺85 1000 GR TOST PEYNİRİ ₺115 1000 GR KAŞAR PEYNİRİ ₺135

Bu listeden de görüleceği üzere birçok kalem et ürünü kaşar, tost kaşar ve hatta beyaz peynirin altında bir fiyata satılıyor.

Üstelik memlekette birçok markette orta halli lezzetli bir beyaz peyniri 150 Türk Lirasının altında bulmak mümkün değil, hani şöyle kaliteli bir Ezine falan alayım deseniz fiyatı 200 – 220 Türk Lirası arasında oda zincir marketlerde. Markette pastörize günlük süt fiyatı ise 27,75 ile 38,95 arasında geziyor.

Yaygın bir süpermarketten son zamanlarda yaptığım bir alışverişte kıymanın kilosu 113 Türk Lirasıyken klasik inek peynirinin kilosu 211 Türk Lirası, tost kaşarın kilosu 164 ve eski kaşar ise 260 Türk Lirası seviyesindeydi.

Tavuk etine gelince tavuğun kilosu 32 lira ama yumurtanın kilosu 40 – 50 Lira arasında dolanıyor.

Görüldüğü gibi fiyatlamanın mantığı tamamen şirazeden çıkmış ve saçmalamaya başlamış. Bu iktidarın ekonomiyi yanlış yönetmesi, hayali teoriler peşinde koşması sonucunda ortaya çıkan piyasa anormalileridir, elde sopa market kovalamak ile de bu fiyatlama davranışı düzelmeyecektir.

Görünen o ki para kazanamayan besici tavuğunu, koyununu, ineğini kesime gönderiyor bu stok bitince emin olun etin kilosu 500 liraya fırlayacaktır…