Peynir bidonlarından 15 kilo esrar çıktı

Mustafa KIRLAK-Turgut DAĞDEVİREN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde çıkan iki ayrı yangında, 400 tavuk ile 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Akkuş’un Kızılelma Mahallesi Kuyumcular mevkiinde Yılmaz...