Pevrul Kavlak: Bakan Bilgin’e vergi dilimleri konusunda her türlü desteği vereceğiz

- Reklam -

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüldüğüne ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak, “Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Eskişehir’den, buradan ilan ediyorum. Yeter ki biz yılın başında ocakta aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Eskişehir’de bir otelin kongre salonunda düzenlenen sendikanın 1’nolu Şubesi 4’üncü Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Sendika temsilcileri tarafından otelin girişinde karşılanan Kavlak’ın yanı sıra genel kurulda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, 1’nolu Şube Başkanı Orhan Demir ile çok sayıda sendika üyesi yer aldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan Kavlak, belirlenen 8 bin 506 liralık asgari ücreti yeterli bulmadıklarını söyledi. Komisyonda zorlu bir müzakere sürecini geride bıraktıklarını ifade eden Kavlak, şöyle konuştu:

“2023 yılı başından itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Bildiğiniz gibi komisyonda bu yıl müzakereleri Türk-İş adına ben yürüttüm. Zorlu bir müzakere sürecinin sonunda geçen perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Hatırlayın hem TÜRK-İŞ’te düzenlediğim basın toplantısında hem de son dönemde gerçekleştirdiğimiz şube genel kurullarında bir şey söylemiştim. Demiştim ki, ‘Biz asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Olmazsa, hiç kuşkunuz olmasın o masadan kalkacağız’ İşte değerli arkadaşlarım gelinen durumda o rakam bizim içimize sinmedi. Biz de işçi sınıfına, asgari ücretlilere, umutlarını bize bağlamış alın terini bize emanet etmiş milyonların omuzumuza yüklediği sorumluluğa uyarak o masadan kalktık. Emekçilerin derdine derman olmayan, onları yoksullukla buluşturan böyle bir rakamın altına imza atmadık” dedi.

‘ADİL VERGİ SİSTEMİ İSTİYORUZ’

Maaşlardan kesilen vergi dilimlerinin azaltılması gerektiğini belirten TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu konuda herkesle görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kavlak, “Biz bu süreçte bir konuyu daha gündeme getirdik. O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik. ‘Bu adaletsizliği giderin’ dedik. ‘Yeter artık, yeter. Canımıza tak etti:’ dedik. Bugün Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Her geçen yıl bizim ücretlerimizden eksiliyor. Eskiden ücretliler sabit gelirli olarak anılırdı. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz. Maalesef azalan gelirliyiz. Adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarında, gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenleme istiyoruz. İşte o masada bunların mücadelesini vermeye gayret ettik. Konuyu kamuoyunun gündemine taşıdık. O da yetmedi Türk-İş olarak bu konuda düzenleme yapılmasını talep eden bir mektup kaleme aldık. Tüm siyasi parti liderlerine, TBMM’ye, Plan Bütçe Komisyonu’na, ilgili herkese gönderdik. Bu çabalarımız bununla sınırlı kalmayacak, bunu herkes bilsin. Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar da yetmezse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi meydanlara çağıracağız” dedi.

‘ÜCRET KAYBINA SEBEP OLMASIN’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüldüğüne ilişkin açıklamasını hatırlatan Kavlak, bu konuda her türlü desteği vereceklerini söyledi. Konuyu yakından takip ettiğini ifade eden Kavlak şunları söyledi:

“İki gün önce, bir televizyon kanalında Çalışma Bakanımız yaptığı açıklamada, bu konu ile ilgili olarak işçilerin lehine bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda kendisine her türlü desteği de vereceğiz. Eskişehir’den, buradan ilan ediyorum. Yeter ki biz yılın başında ocakta aldığımızı aralıkta da alalım. Ücret kaybına sebep olmasın. Biz emek örgütleri olarak adil bir bölüşüm, hakça bir paylaşım için varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi, güçlenmesi, ilerlemesi, bacaların tütmesi, çarkların dönmesi olduğu kadar barış içinde, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’de birlikte üretmek, birlikte kazanmak umududur. Bunun yolu da örgütlü olmaktan, sendikalı olmaktan, özgür toplu pazarlık sistemi içinde üretmekten, hakça paylaşmaktan geçmektedir.”

Konuşmaların ardından mevcut başkan Orhan Demir’in tek aday olduğu genel kurala geçildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI