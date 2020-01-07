İran’ın başı petrolü yüzünden derde girdi. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde İran petrolünü dilediği gibi kullanan ABD, 1979’da Ayetullah Humeyni’nin darbeyle iş başına gelmesinden sonra ülkeden ayrılmak zorunda kaldı, dolayısıyla petrolden oldu. Ve sonuçta İran’ın en büyük düşmanı haline geldi.

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Irak’ın başı petrol yüzünden derde girdi.

1979’da yönetimi ele geçiren Saddam Hüseyin, 2003’de ABD’nin ülkeyi işgal etmesiyle devrildi. 2006’da idam edildi. ABD’nin işgali de, ondan sonra yaşanan iç savaşlar da hep ülkenin zengin petrol kaynaklarına sahip olması yüzündendi.

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Dünyada en zengin petrol kaynaklarına sahip olan Venezuela’da Nicos Maduro liderliğindeki meşru yönetim, 2019’da ABD destekli bir darbeyle yıkılmak istendi. ABD, seçimle işbaşına gelen Maduro’yu değil Juan Guaido’yu ülkenin başkanı olarak kabul ettiğini açıkladı. Devreye bu defa Rusya ve Çin girerek Maduro’yu desteklediklerini açıkladı. Ülke, çok zengin kaynaklarına rağmen bugün koyu bir yoksullukla mücadele ediyor.

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Suudi Arabistan’ın başı petrolü yüzünden derde girdi.

Ülkeyi yıllardır El Suud ailesi ağır monarşi kurallarıyla yönetiyor. Kral Selman Bin Abdülaziz, özellikle İran’ın kendilerine tehdit oluşturduğunu düşündüğü için koruyucu kabul ettiği ABD’ye ülkenin petrol kaynaklarını sonuna kadar açtı. ABD’li silah tüccarları da bu ülkeye her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

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Suriye’nin başı petrolü yüzünden derde girdi.

Ülkeyi 1971’den 2000’e kadar Hafız Esad yönetti. Onun ölümünün ardından devlet başkanlığı görevini oğlu Beşar Esad üstlendi. 2011’de zengin petrol kaynaklarına sahip olmak isteyen süper güçlerin etkisiyle ülkede kanlı bir iç savaş başladı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerlerinden yurtlarından oldu. Ülke hâlâ huzur bulamadı.

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Libya’nın başı da petrolü yüzünden derde girdi.

Yönetimi 1969’da darbeyle ele geçiren Muammer Kaddafi, ağır bir dikta rejimi uyguladı. 2011’de zengin petrol kaynaklarından pay almak isteyen süper güçlerin etkisiyle başlayan iç savaşta devrildi, linç edilerek öldürüldü. Libya bugün hâlâ huzur bulmuş değil. İç savaş bütün hızıyla sürüyor.

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Son söz olarak söyleyeceğim şu:

İran, Irak, Venezuela, Suudi Arabistan, Suriye ve Libya… Şayet, dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkeleri değil de topraklarında bir damla petrolün bile olmadığı ülkeler olsaydı, emin olun süper güçlerin hiç ilgisini çekmez, onların oyunlarına, tezgahlarına hedef olmaz, biraz yoksul ama huzur için yaşayıp giderlerdi.