Sputnik’in haberine göre İklim kriziyle mücadele için fosil yakıtların derhal terk edilmesi tartışması gündemdeyken, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’tan petrol ihtiyacının gelecek 20 yıl boyunca kesinlikle artacağı iddiası geldi.

Petrolün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol ihtiyacının en az 20 yıl daha artarak devam edeceğini söyledi.

Novak, “Kaçacak yer yok, hidrokarbona dayalı ekonomimiz devam edecek” dedi.

Elektrikli araçların giderek daha popüler hale gelmesi ve petrol tüketen en gelişmiş ülkelerde bu araçların sayısının artmasının hidrokarbon kullanmaktan vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Novak, şunları söyledi: “Otomobilleri şarj etmek için elektrik üretmek gerektiğini hepimiz çok iyi anlıyoruz. Elektrik üretmek için hangi kaynağın kullanılacağı ise enerji dengesiyle ilgili bir konu. Ya gaz ya kömür ya da rüzgar, güneş, su jenerasyonu gibi yenilenebilir enerji kaynakları olur.”

Geleceğe yönelik teknolojik öngörülerde bulunmak çok da kolay değildir, Rus bakanın bu öngörüsü bana çok fazla iyimser bir düşünce gibi geliyor.

Öncelikle, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemekte olan Paris Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi olan, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulması koşulu var. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür, gaz) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir ve sera gazı salınımına neden olmayan enerji kaynaklarına yönelinmesini gerektirmektedir.

Yani konu sadece elektrikli araçların şarjı sorunu ile sınırlı değil, bu gezegende insanlığın geleceği iklim değişikliğinin olası sonuçları ile yakından ilgilidir. İklim değişikliği kontrol altına alınıp, sınırlandırılamazsa gelecekte yeryüzünün her yerinde insanların can ve mal emniyetini riske atacak afetler olması, kuraklık ve kıtlığın her coğrafyayı vurması kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Aslında bugün sahip olduğumuz teknoloji fosil kaynaklara ihtiyaç duyulmadan insanlığın tüm enerji gereksinimini karşılayabilecek seviyededir, lakin petrol ve kömür kartelleri ile bunların kamuoyu, karar alma mekanizmaları ve siyaseti baskılayan lobileri bu teknolojilerin hızla hayata geçirilmesini engellemektedirler. Gözünü para ve güç hırsı bürümüş bu karteller, uyguladıkları bu baskılar ile insanlığın geleceğini milyonlarca ve belki de milyarlarca insanın malını, canını riske atmaktadırlar.

Her ne olursa olsun bu lobilerin gücü sonsuz değildir, uyguladıkları baskılar bir nokta gelip çökecek ve fosil kaynak kullanmayan enerji türleri hızla güncel hayatımıza girecektir.

Teknolojik gelişmeleri durdurmak bugüne kadar hiçbir lobiye nasip olmamıştır, eğer bu mümkün olabilseydi geçmişte kömür kartelleri, petrol endüstrisine geçişi durdurabilirdi.

Çok yakın bir gelecekte petrol sadece kimya sanayinin hammadde kaynağı haline dönüşecek, kömür hiçbir şekilde enerji üretiminde kullanılmayacak ve en son olarak da doğal gazın enerji kaynağı olarak kullanımı sona erecektir.

Bu bir kehanet değil insanlığın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve tüm bilim insanlarınca doğruluğu teyit edilen bir zorunluluktur. Bu durum elbette gelirlerini kömür, petrol ve gaz gibi fosil kaynaklar üzerinden temin eden ülke ve kartellerin hiç hoşuna gitmeyecek, bunların tam anlamı ile “çanlarına ot tıkanacaktır”.

Emin olun çok uzak olmayan bir gelecekte evlerimizi sera gazı yaymayan enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi ile ısıtıp, aydınlatacağız, otomobillerimizi aynı enerji ile şarj edip, yemeklerimizi bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi ile pişireceğiz.

Bu gerçekleştiği zaman eminim bu iddiayı hatırlayan herkes Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın öngörüleri ne kadar da gerçeklerden uzakmış diyecektir.