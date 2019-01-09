ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının olumlu sonuçlanması durumunda talepte olası artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını genişleteceğine ilişkin beklentilerle, petrol fiyatları yükseldi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.29 artışla 59.48 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.45 artışla 50.50 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini çözme amacıyla düzenlenen toplantının bir gün daha uzatılmasıyla toplantının sonucunu beklerken, olası bir anlaşma halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını artırmayacağı beklentisiyle artan risk iştahıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.46 düşüşle 15.64 dolardan,

– altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,282.1 dolardan,

– bakır, yüzde 0.38 artışla 2.666 dolardan,

– platin, yüzde 0.62 artışla 826.9 dolardan

– paladyum da yüzde 1.29 artışla 1,277.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,526 liraya döndü.