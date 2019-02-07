ABD Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) ABD’nin petrol stoklarında haftalık 1.3 milyon varil artışın beklenenin altında olduğunu duyurması sonrasında artan petrol fiyatları, ABD günlük üretiminin 16.6 milyon varille bir rekor kırmasıyla düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretim kesintileri ve ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları, düşüşü sınırladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.33 düşüşle 61.48 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.28 düşüşle 53.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle haftanın en düşük düzeyine geriledi ancak küresel ekonomide görülen yavaşlamaya ilişkin endişelerin etkisiyle 1,300 doların üstünde tutundu

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.26 düşüşle 15.66 dolardan,

– altın, yüzde 0.5 düşüşle 1,307.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.8275 dolardan,

– platin, yüzde 0.82 düşüşle 807.1 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.3 düşüşle 1,347.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,481 liraya döndü.