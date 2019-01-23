Petrol fiyatları, Çin’de harcamaların yükselmesinin küresel ekonomik yavaşlamayı azaltacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede kıstas olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.50 artışla 61.81 dolardan, ABD hafifçe petrolü de yüzde 0.43 artışla 53.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda görülen ekonomik yavaşlama kaygılarıyla cesaretli liman arayan arayan yatırımcılar etiksiyle metel fiyatları karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.90 artışla 15.26 dolardan,

altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,278.2 dolardan,

bakır, yüzde 1.45 artışla 2.684 dolardan,

platin, yüzde 0.43 artışla 798 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.33 düşüşle 1,302.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.