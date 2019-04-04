Petrol fiyatları artan ABD stokları etkisiyle düştü

Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen aftalık 7.2 milyon varillik artış etklisiyle hafif düştü.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 69.25 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.18 düşüşle 62.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından olumlu sonuç beklentileri etkisiyle hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.02 artışla 15.105 dolardan,

– altın, yüzde 0.1 artışla 1,296.6 dolardan,

– bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.944 dolardan,

– platin, yüzde 0.73 artışla 880.6 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.22 artışla 1,381.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,568 liraya döndü.