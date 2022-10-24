Petkimspor’dan anlamlı galibiyet

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İZMİR, (DHA)- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, iki önemli eksikle çıktığı deplasmanda Darüşşafaka’yı deplasmanda 19 sayı farkla 94-75 yenip anlamlı bir galibiyet aldı. Lige Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanındaki galibiyetle başladıktan sonra evinde üst üste Anadolu Efes ve Galatasaray NEF’e yenilen Aliağa temsilcisi, aşil tendonu kopup ameliyat olan yıldız guardı Melson ve kasığında yırtık bulunan İsmail Cem’in yokluğuna rağmen farklı kazandı. Bu sezon deplasmanda 2’de 2 yapan Petkim, 14 üçlük isabetiyle rakibin fişini çekti.

Maç sonrası takımını kutlayan antrenör Burak Gören, “Son yıllarda çalıştığım en iyi takım. Sakatlıklar yaşadık, birçok şanssızlığımız oldu ama bırakmadık. İyi oynayacağımızı biliyordum ama oyuncuların bu kadar yürekli oynamasını beklemiyordum, inanılmaz bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bebeği olduktan bir hafta sonra sakatlanıp sezonu kapatan Silas Melson’a hediye ediyorum. Ayrıca takımı bu maça çok iyi hazırlayan yardımcı antrenörlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MELSON’UN YERİNE CHERY

Aliağa Petkimspor, sezonun henüz üçüncü haftasında sakatlanıp ameliyat olan Silas Melson’un yerine Kanadalı guard Kenny Chery’i kadrosuna kattı. 30 yaşında, 1.80 boyundaki oyuncu kariyerinde daha önce Alba Fehervar, Sevilla, Gipuzkoa Basket, Boulazac Basket Dordogne, Nanterre 92, Brescia ve Avtodor formaları giydi. Geçen sezona Rusya’da Avtodor’da başlayan Chery, Rus ekiplerinin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa’dan men edilmesi sonhrası Gran Canaria’da oynadı.

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