‘Peşinde dolandırıcılar var’ diyerek 380 bin TL’sini aldılar

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da Haydar Göltaş (57), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şüpheli tarafından ‘Peşinde dolandırıcılar var’ denilerek 380 bin TL dolandırıldı.

Olay, 19 Aralık’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kendisine ait aracını satan Haydar Göltaş’ı telefonla arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kendilerini ‘Jandarma istihbarat’ görevlisi’ olarak tanıtarak, peşinde olan dolandırıcılara yönelik soruşturma yürüttüklerini söyledi. Göltaş’tan kendilerine yardımcı olmalarını isteyen telefon dolandırıcılar, ‘Hesaba para gönder’ dedi. Göltaş, 100 bin TL’yi kendisine verilen hesap numarasına gönderdi. Göltaş’ın daha önceden evini sattığını da öğrenen şüpheliler, bu kez evin satışından elde edilen parayı da hesap numarasına gönderilmesini söyledi. Göltaş, evini sattığı emlakçının hesabından 250 bin TL’yi de dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bu sırada Göltaş’ın oğlu Y.G.’ye de (17) ulaşan şüpheliler, ‘Baban elimizde, dediklerimizi yapmazsan babanı öldüreceğiz’ diyerek tehdit etti. Babasının öldürülmesinden korkan Y.G. , evde bulunan altınları bozdurdu. Y.G., altınlardan gelen 30 bin TL’yi de kendisine verilen hesaba ATM üzerinden havale etti. 380 bin TL tutarında dolandırıldığını fark eden Göltaş, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

‘KENDİLERİNE YARDIM ETMEMİZİ SÖYLEDİLER’

Yaşadıklarını anlatan Göltaş, “19 Aralık Cuma günü Fatsa’da 2002 model hafif ticari aracımı 100 bin TL karşılığında sattım. Aracımı sattıktan sonra telefon dolandırıcılarının tuzağına düştüm. Beni telefonla arayarak kendilerini jandarma istihbarat olarak tanıtarak, peşimde dolandırıcıların olduğunu ve kendilerine yardım etmemizi söylediler. Benden dolandırıcıların istediği parayı vermemi söylediler. Ben de onlara yardım etmek amacıyla verdikleri hesap numarasına 100 bin TL gönderdim. Daha sonra evi sattığımı da öğrendiler. Evin parasının da peşine düştüler. Fatsa’dan taksi tuttular bana, Ordu’ya getirdiler. Burada emlakçının yanına gittim. Evi sattığım kişiye damadımın para istediğini ve bu neden verdiğim hesaba para göndermesini söyledim. Emlakçının hesabından dolandırıcılara 250 bin TL gönderdik. Bu arada da benim çocuğumu arıyorlar. Çocuğuma dediklerini yapmadıkları takdirde beni öldürecekleriyle tehdit ediyorlar. Evde para olduğunu söylüyorlar. Çocuk da ‘Evde para var, para getirdiler’ dedi. Ben de buna dayanarak bunlara para gönderiyorum dedi. Ardından evdeki 30 bin TL’yi alarak Perşembe ilçesine gidiyor. Perşembe’den kartsız işlemlerden 30 bin TL’yi havale yapıyor. Bu arada toplamda 380 bin TL dolandırıldım” diye konuştu.

‘HİÇBİR VATANDAŞ BÖYLE BİR TUZAĞA DÜŞMESİN’

Vatandaşları telefonla arayarak kendini polis, jandarma olarak tanıtan kişilere inanmamasını isteyen Göltaş, “En son beni şöyle şöyle yönlendirdiler; ‘oğlun elimizde, şu an adliyede, biz de adliyedeyiz’ dediler. Bunun üzerine adliyeye gittim. Oğlumu bulamadığımda dolandırıldığımı anladım. Daha sonra polis geldi. Onlarla birlikte oğlumu aramaya başladık. Yapılan aramada oğlumu Perşembe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bitkin bir halde bulduk. Daha sonra buraya gelerek şikayetçi olduk. Kimse polis, jandarma diye kanmasın. Ben düştüm böyle bir tuzağa. Hiçbir vatandaş böyle bir tuzağa düşmesin. Ben yardım bekliyorum, mağdur oldum. Evim gitti. Kirada da ev bulamıyorum” diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)

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