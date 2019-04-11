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11 Nisan 2019
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Pes doğrusu!

Nuri Kayış Nuri Kayış

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CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’dan göreve başlar başlamaz metro ve tramvay müjdesi vermesini, kentin turizm potansiyelini artırıcı yatırımlar yapılacağını söylemesini, yeşil alanların bugünkünün en az iki misline çıkarılacağını ifade etmesini beklerdim doğrusu.

Ama o tuttu, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve bir kısmı da Bolu’da yaşam mücadelesi veren gariban Suriyelilere ayni ve nakdi hiçbir yardım yapılmayacağını sert bir üslupla dile getirdi.

Aralarındaki kundaktaki bebeklerin de olduğu Suriyeliler artık belediye aş evlerinde yemek yiyemeyecekleri gibi belediyeden aldıkları üç kuruş yardımı da alamayacaklar.
Bolu’da binlerce insan göz göre göre açlığa mahkum ediliyor yani.
Böyle bir uygulamayı ne akıl ne vicdan kabul eder.

Olay, belediye başkanının tutumundan cesaret alan kimi ırkçıların yurdun dört bir yanında Suriyelilere saldırmasına kadar varacak ciddi boyutlara ulaşabilir.

CHP Genel Merkezi’nin acilen el koyması gereken büyük bir sorundur bu.
Koskoca ana muhalefet partisine mensup bir belediye başkanının ilk icraat olarak Avrupa’daki aşırı sağcı partilerin ırkçı yaklaşımlarını örnek alması üzücü.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sen ne yapıyorsun kardeşim! Biz ülkemizdeki mültecilerin geri dönmesini istiyoruz ama bu Suriye’de kalıcı bir barış sağlandıktan sonra mümkün olabilir ancak. O tarihe kadar aramızdaki Suriyelilere dostça ve kardeşçe davranmalı, birinin bile aç ve açıkta kalmasına izin vermemeliyiz” diyerek belediye başkanını uyarması gerekir.
Hem de hiç gecikmeden, hemen!
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Tanju Özcan, mazbatasını alıp koltuğa oturduğu gün yaptığı ilk icraatla Napolyon’u haklı çıkardı.
“En korkulacak an zafer anıdır” demişti çünkü Napolyon.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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