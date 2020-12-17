Peru’da uyuşturucu satıcısına Noel Babalı operasyon

Peru, (DHA) – Peru’da Noel Baba kılığına giren narkotik timleri, uyuşturucu satıcısı bir şüpheliyi yakalamak için başkent Lima’da bir eve operasyon düzenledi.

Peru’nun başkenti Lima’nın Salvador bölgesinde yapılan baskında narkotik timleri Noel Baba ve Elf kılığına girerek, şüpheliyi yakalamak için eve baskın düzenlendi. Operasyon sırasında çekilen videoda, narkotik ekiplerinin şüpheliyi yere yatırıp kelepçelediği sırada “Biz polisiz, yeşil ekip biziz, bu bir uyuşturucu operasyonu” diye bağırdı. Operasyona ait görüntülerde, Noel Baba kıyafetlerinin altına üniforma giyen polis ekipleri, şüphelinin adresine yaptıkları baskında kapıyı kırmak için koçbaşı kullandı. Peru Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Lima’da uyuşturucu satıcı olan bir ailenin evine gerçekleşen operasyonda dört kişinin gözaltına alındı. Polisler, dikkat çekmemek için baskın sırasında Noel Baba ve Elf gibi giyinmiştir” ifadelerine yer verdi.