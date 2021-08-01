Perinçek: Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin orman yangınları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtip, “Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız. Biz bu zor koşullarda dayanışma, el birliği, çözüm üretmek, ışığı göstermek çabaları içindeyiz” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ‘İktidar için Atılım Toplantısı’na katılmak için Denizli’ye geldi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Perinçek, partililer tarafından karşılandı. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Perinçek, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

‘HEPİMİZİN CİĞERİ, YÜREĞİ YANIYOR’

Orman yangınları ile mücadele edildiğini ifade eden Perinçek, “Türk milleti, her zorluktan çıktığı gibi bunlardan da bir çözümle çıkacağını biliyoruz. Hepimizin ciğeri, yüreği yanıyor. İnsanlarımız, ağaçlarımız, hayvanlarımız yanıyor. Hepimiz bu acıları yürekten paylaşıyoruz. Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Orman yangınlarının yaşandığı yöredeki halkımıza, o bizim cefakar, dayanıklı yiğit insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

‘BİZİM İŞİMİZ MUHALEFET DEĞİLDİR’

Türkiye’ye yönelik planların farkında olduklarını dile getiren Perinçek, “Mesele sırf bu yangınlar değil. Bu yangınların bir doğa afeti olmadığının farkındayız. ABD’nin üzerimize sürdüğü PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadeleden geçiyor Türkiye. Bu koşullarda Vatan Partisi olarak bizim işimiz muhalefet değildir. ‘Fırsat bu fırsat bizde bir yerinden tutalım’ ‘hükumeti eleştirelim, buradan bir puan kapar mıyız?’ düşünceleri bize yakışmaz. Biz bu zor koşullarda dayanışma, el birliği, çözüm üretmek, ışığı göstermek çabaları içindeyiz. Eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Ancak Vatan Partisi’nin görevi yapmaktır. Biz yapıcı bir partiyiz” diye konuştu.

‘MASALLARA KANMAYACAK KADAR AKLI BAŞINDA OLAN BİR TÜRK MİLLETİ VAR’

Orman yangınlarının kazayla meydana gelmesinin inandırıcı olmadığını kaydeden Perinçek, şunları söyledi:

“Bu yaşadığımız orman yangınlarını görüyoruz. Bunların oradan buradan bir kazayla, mangal devrilmesi, kibrit düşmesi sonucu çıktığı gibi masallara kanmayacak kadar bilinci olan aklı başında olan bir Türk milleti var. Devletimizin yaptığı açıklamaya göre 91 yerde yangınlar önlendi. Türkiye bazı yörelerimizde hala yangınlarla savaşıyor. 90-100 yerde, ‘mangal devrildi’, ‘kül yere serpildi’, ‘sigara izmariti atıldı’ gibi söylemlerin hikaye olduğunun farkındayız. Türkiye’ye yönelik tehditler zaten ilan ediliyor. Düşman zaten Türkiye’ye olan hasmını dile getiriyor.”

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