Peribacalarındaki kış aktiviteleri turistleri cezbediyor

Her mevsim farklı manzaraya bürünerek konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya’da, kış aylarında devam eden aktiviteler turistlere keyifli anlar yaşatıyor.



Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, turistler, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan bölgede at, arazi araçları ve ATV motorlarla düzenlenen aktivitelere katılıyor.

Vadiler arasında yürüyüş turlarının yanı sıra çeşitli etkinliklere katılan turistler, hem bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kar yağışıyla beyaz gelinliklerini giyen peribacaları arasında her gün düzenlenen aktivitelere katılan yerli ve yabancı turistler, büyüleyici manzaranın keyfini çıkarıyor.

“Kapadokya’da her şey çok güzel”

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi’nde ATV motorla gezinti yapan Rus turistlerden Volkov Evginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Kapadokya’da çeşitli etkinliklere katıldığını, bölgenin doğal dokusuna hayran kaldığını belirtti.

​​​​​​​UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki bölgenin fotoğraflarını daha önce incelediğini ancak doğal kaya oluşumları arasında bizzat gezinti yapmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Evginay, “Kapadokya’da ATV motorlarla geziyoruz ve bu benim için çok özel bir deneyim oldu. Buradaki kayalık alanların başka bir benzeri yok. Kapadokya’da yürümekten de araçla vadilerde gezmekten de çok keyif aldım. Bütün Ruslara tavsiye ediyorum gelip görsünler. Kapadokya’da birbirinden güzel aktiviteler var. Burada her yer ve her şey çok güzel.” dedi.

Rus turist Rakovsky Igor ise ziyareti öncesinde Kapadokya tatilinin bu denli keyifli geçeceğini tahmin etmediğini ancak bölgeye geldikten sonra mutluluğunun kat kat arttığını söyledi.

Kapadokya’nın mutlaka gezilmesi gereken eşsiz bir yer olduğunu vurgulayan Igor, herkesi bölgeye davet etti.

“Vadileri en güzel görebilecekleri noktalarda mola veriyoruz”

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay, Kapadokya’da 12 ay boyunca devam eden turizmin, her mevsim farklı güzelliklerle konuklarını karşıladığına dikkati çekti.

Turistlerin, bölgede düzenlenen tur etkinliklerine ilgi gösterdiğini aktaran Atay, şunları kaydetti:

“Kapadokya’da sıcak hava balon turları en başlıca tercih edilen aktivite ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle balon turu yapılmadığında ise birbirinden eğlenceli aktiviteler alternatif oluşturuyor. Kapadokya’da arazi araçları, at ve develerle yapılan turlar da çok popüler. Bu tür turlara katılan yerli ve yabancı konuklarımızı peribacaları arasında gezdiriyoruz. Vadileri en güzel görebilecekleri noktalarda mola veriyoruz ve bu alanlarda bol bol fotoğraf çekiyorlar. Kapadokya kar yağdıktan sonra eşsiz bir güzelliğe kavuşuyor. Beyaz örtü arasındaki peribacaları muhteşem bir manzara sunuyor.”

Bölgeyi gezen turist gruplarına eşlik eden turist rehberi Hasret Muharrem Aslan ise yürüyüş etkinliklerine katılarak eşsiz doğayı keşfe çıkan turistlerin, dilediklerinde farklı araçlarla tura devam edebildiklerini, balonların uçabildiği günlerde de manzarayı kuşbakışı izleme imkanı bulduklarını anlattı.

Aslan, turistlerin bölgeden yılın her dönemi olduğu gibi kışın da mutlu ayrıldığını sözlerine ekledi.