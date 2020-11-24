Pensilvanya Valisi Wolf, kazananı Biden olarak açıkladı

ABD, (DHA)- ABD’de yapılan başkanlık seçimlerinde Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın eyaletteki seçimlerin kazananı olduğunu ve bu kapsamda ‘Doğrulama Sertifikası’nı imzaladığını söyledi.

ABD’de seçimin kritik eyaletlerinden birisi olarak görülen Pensilvanya’da eyalet valisi Tom Wolf, kazananın Biden olduğunu açıkladı. Tom Wolf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Pensilvanya Eyalet Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri başkan ve başkan yardımcılığı için Pennsylvania’da yapılan 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını belgeledi. Federal yasanın gerektirdiği şekilde, Joe Biden ve Kamala Harris için seçmenler listesi için Doğrulama Sertifikasını imzaladım” dedi.

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