Pendik’te yanan mobilya mağazasının kundaklandığı ortaya çıktı

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Gamze ŞİMŞEK – Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’te geçtiğimiz perşembe günü 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya magazasındaki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Şüphelinin magazaya girmesi ve ayrıldıktan hemen sonra çıkan yangın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Pendik Sülüntepe Mahallesi Güliz Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki mobilya mağazasında, 8 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında iş yeri sahibi Oruç Alpaslan’ın kısa süreliğine dükkandan ayrılmasının ardından yangın çıkmış, alevler iş yerinin üst katındaki daireye sıçramıştı. İtfaiye ve polis ekipleri ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruyordu. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Görüntülerde iş yeri sahibi Oruç Alpaslan’ın dükkanda olmadığı sırada bir şüphelinin iş yerine girdiği, şüpheli dükkandan ayrıldıktan sonra ise yangın çıktığı görüldü.

“EMNİYETTEN BUNU YAPAN KİŞİYİ YAKALAMALARINI RİCA EDİYORUZ”

Yaşanan son gelişmelerin ardından konuşan Bilgin Yücel, “İçeride kiracımız vardı. Biz yangının elektrik kontağından çıktığını zannediyorduk. Kamera görüntülerinde kiracımız kahveye gittikten sonra bir şahıs geliyor. İçeride birkaç dakika zaman geçiriyor ve yakarak çıkıyor. Aradan 2-3 dakika geçtikten sonra da parlama meydana geliyor ve alev 3-4 dakika sonra şiddetleniyor. Biz bu konuda emniyet birimlerimize güveniyoruz. Gerekli çalışmayı yaparak bunu yapan kişiyi yakalamalarını rica ediyoruz. Biz de elektrik kontağı sandık, içimizde bir şüphe yoktu. İtfaiye yarım saat önce aradı, kundaklama olduğunu söylediler. Şimdi raporu gidip alacağız” dedi.



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