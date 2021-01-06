Pendik’te plakasında “Maşallah” yazan araçla 350 bin liralık gasp (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL,(DHA)- PENDİK’te plakaları ‘Maşallah’ yazıları ile kapatılmış bir araçtaki şüpheliler, çarparak durdurdukları otomobilin sürücüsünü darp ederek araçta bulunan 350 bin lirayla kayıplara karıştı.

Pendik’te Çınardere Mahallesi Akan Sokak’ta Ümit Angın yönetimindeki araca, plakları ‘Maşallah’ yazılarıyla kapatılmış bir araç çarptı. Araçtan çıkan 3 şüpheli, Angın’ı darp ederek içinde 350 bin lira olan çantayı alıp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.