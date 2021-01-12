Pendik’te motokuryeye çarpan lüks otomobil sürücüsü kaçtı

Yılmaz OKUR – Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK’te aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryeye D-100 Karayolu’nda otomobil çarptı. Motosikletiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarpan kurye yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü kaçtı.

Kaza, dün gece D-100 karayolu Pendik Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kurye Coşkun Baysu 34 BC 4326 plakalı motosikletiyle müşterinin siparişini yetiştirmek için yola çıktı. İddiaya göre arkasından hızla gelen lüks bir otomobil motosiklete çarptı. Motosikletiyle birlikte savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarpan kurye kanlar içinde yere düştü. Motosiklet ise sürüklenerek kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 150 metre ileride durdu. Lüks otomobilin sürücüsü kazanın ardından durmayarak, kaçtı.

MOTORCULAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri Coşkun Baysu’nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kuryeyi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Motosikletli kuryeye çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı görerek yardıma koşanlardan Sezer Göktepe, “Biz tesadüfen işten çıktık, evimize gidiyorduk. Motosikletlilerin durduğunu gördük, biz de motosikletçi olarak durduk. Çünkü motosikletçi kaza yapınca motosikletçiden başkası durmuyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre bir tane araç vurup kaçmış” şeklinde konuştu. Bir başka motosikletli kurye olan Mehmet Hakan “Vurup kaçması kötü. Şimdi vurmuşsun da en azından bir beş dakika dur da arkadaşa bir yardımcı ol, yazık günah. Şimdi bu adam ekmeği için bu saatte bu yolda. Vurup kaçmış. Motorcular bugün Türkiye’nin yükünü taşıyor. Kurye bu adam, yani paket servis atıyor bu saatte, neden? Herkesten ricamız yolda giderken dikkat etsinler motorculara” diye konuştu.

“MOTORCU DOSTU BARİYER İSTİYORUZ”

Motosiklet kazalarında en büyük düşmanın yol kenarındaki bariyerler olduğunu söyleyen kurye Yusuf Ersin, “Büyüklerimizden ricamız; kuryeler bu saate çalışıyor, zaten büyük zorluk içindeyiz, kaza oluyor ölenlerin yüzde yetmişi zaten kurye. Ölümlü kazaların büyük çoğunluğu bariyerlerden oluyor. Düştüğümüz zaman bu bariyerler biz jilet gibi kesiyor. Avrupa’da falan bunlar yumuşak, bizde neden yapılmıyor bilmiyorum. Buna insan saatte elli kilo metre ile bile vurduğu zaman belinden kopartır götürür. Daha kaç kişinin ölmesi lazım bunların yumuşaması için. Motorcu dostu bariyer istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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