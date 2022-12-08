Pendik’te mobilya spotçusu alev alev yandı

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Gamze ŞİMŞEK – Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’te 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya spotçusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler mobilya spotçusunun üstündeki daireye de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada büyük hasar oluştu. İş yeri ve dairenin yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yangın, saat 21:00 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Güliz Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki mobilya spotçusunda çıktı. Yangının büyümesiyle alevler iş yerinin üst katındaki daireye de sıçradı. Binanın dış cephesinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, yaralı ve can kaybı bulunmazken iş yeri kullanılmaz hale geldi. İşyeri ve dairenin alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İş yeri sahibi Oruç Alpaslan, “Misafirlerim vardı. ‘Gel ağabey bir çay içelim’ dedi. Televizyonda haberleri izledikten sonra gittim misafirimle çay içiyordum. ‘Senin dükkanında yangın çıktı’ dediler. Koşa koşa geldim. Bir kişi vardı devamlı benim dükkanımda gece kalıyordu. Yatacak yeri yoktu. Ondan korktuk acaba o içeride mi kaldı diye. Aradık işte olduğunu söyledi. İçimiz rahatladı. Gelen mala gelsin. Allah’a çok şükür can kaybımız yok. Neden olduğunu bilmiyorum” dedi.

Dükkan sahibi Bilgin Yücel ise “Televizyonu açık bırakmış, kahveye gitmiş. Misafirleri varmış, çay ısmarlamış. Dönüşte yangın çıkmış. Sadece çalışan televizyon varmış. Televizyon patladı ya da televizyon kontağından çıktı yangın. Onun dışında dükkanda elektrik herhangi bir aksam bir şey kullanılmamış. Açık olan sadece televizyonmuş. Allah’a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Sadece maddi kayıp var. ” diye konuştu.