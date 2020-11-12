Pendik’te maske ve sigara denetimi yapıldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK’te Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan araç trafiğine kapalı caddelerde maske ve sigara denetimi yapıldı. Vatandaşların çoğunluğu kurallara uyarken maske takmayanlara ceza kesildi. Ayrıca saat 16.00’dan sonra dışarıda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun yaşandığı alanlar ile trafiğe kapalı caddelerde maske ve sigara denetimi yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin yasaklanmış alanlarda sigara içtiği ve maske takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı. Sigara içtiği için ceza kesilen vatandaşların büyük bir kısmı yasaklamadan haberinin olmadığını söyledi. Öte yandan, saat 16.00’dan sonra dışarıda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ceza kesildi.

“KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN SİGARAYI BIRAKTIK”

Caddede bulunan bir vatandaş, “Bu Koronavirüs yüzünden sigarayı bıraktık. Çok güzel oldu, sağlık bakımından faydaları var. Kurallara uyuyorum. Ben 2-3 ay evden çıkmadım. Aslında çok basit kurallar. Kurallara uyduğunuz zaman o kadar zor değil. İnsanlarımız çok cahil. Kurallara uyduğunuz zaman hiç kimseye bir şey olmaz” dedi.

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