Pendik’te maske denetimi; hiç takmayan ve yanlış takanlara ceza

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA PENDİK’te yapılan denetimlerde maske takmayan veya maskesini yanlış takan kişilere ceza kesildi.

Pendik’te trafiğe kapalı Gazipaşa Caddesi’nde maske denetimi yapıldı. Caddede vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken, maskesiz gezen ve maskesi çene altında olan kişilere ceza kesildi.

Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi, “Yurtdışından birisiyle telefonla görüştüğüm için maskeden dolayı sesim iyi gitmiyordu. Maskemi çene altına indirip iki dakika telefonla görüşüyordum. Ceza yedim” dedi. Caddede yürüyen Zafer Sakinoğlu “Bence İstanbul’a sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmeli. Çünkü insanlar umursamıyorlar. Kafelerde eğleniyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Bu durum kimsenin umurunda değil. Bu durumun artık ciddiyete alınması gerekiyor.” diye konuştu.



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