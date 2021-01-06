Pendik’te kuyumcuya sahte altın satma girişimi kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK’te dün bir kuyumcuya gelen dolandırıcılık şüphelisi, elindeki sahte altından kolyeyi satmak istedi. Kuyumcunun, altının sahte olduğunu anlamasıyla birlikte şüpheli kolyeyi de alarak dükkandan kaçtı. Kaçan şüpheli sokaktaki bir motokurye tarafından yakalanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te yaşandı. Motosiklet ile kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, içeri girerek gerçeği 50 bin lira değerinde olan sahte altından kolyeyi satmak istedi. Kolyeyi alarak gerekli kontrolleri yapan kuyumcu altının sahte olduğunu belirledi. Bu sırada gerçeğin ortaya çıktığını anlayan şüpheli ise kolye ile birlikte dükkandan kaçtı. Kuyumcu çalışanları da şüpheliyi kovaladı. O sırada kovalamacayı gören bir motokurye ise koşan şüpheliyi tekme atıp yere düşürerek yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcu dükanının sahibi Selim Sevgi, “Son bir yıldır özellikle sahte, kaplama altın diye tabir ettiğimiz dışı altın suyu, içi tamamıyla gümüş vaziyette piyasaya çok korkunç derecede sahte ürünler sunuyorlar. Özellikle bize dadandılar. Bu durumdan çok mustaribiz. Son bir buçuk ay içerisinde yirmi bin liralık sahte altın yedik. Görüntülerde izleyeceğiniz gibi son dönemde yaşadığımız olayda arkadaş geldi. Bize Trabzon hasır diye tabir ettiğimiz seti getirdi. Tabi biz daha önce de geldiği için daha temkinli davrandık. Mihenk taşına sürdük. Karşı taraftaki arkadaş olayı fark edince hemen apar topar elimizden kolyeyi aldığı gibi kaçmaya başladı” dedi.

Şüpheliyi durduran ve dönercide motokurye olarak çalışan Fırat Özalan ise, “Ben yine aynı şekilde işten dükkana doğru geçiyordum. Bir anda baktım, yan taraftaki ağabeyler bağırmaya başladı, ‘Onu tutun.’ diye. Ben de bilmiyorum kim olduğunu tabi. Merdivenden yan taraftaki kuyumcunun ateş etmesiyle benim ustam ‘yan taraftan koş yakalarsın’ dedi. Oraya geldim bir baktım üstüme doğru koşuyor. Baktım durmayınca mecburen bir şekilde durdurmak zorundaydım. Göğsüne tekme vurarak yere düşürdüm. Baktım hala kaçmaya çalışıyor, bu sefer üzerine saldırdım. Ondan sonra çevredeki insanlar gelince teslim etmek zorunda kaldım onlara. Zamanında kick boksa gitmiştim, oradan aklımda ne kaldıysa onu uyguladım” diye konuştu.

KUYUMCUDA YAŞANANLAR VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin kuyumcuya gelerek sahte altın satmaya çalıştığı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kuyumcuda sahte altın satmaya çalıştığı, bir süre sonra altını kuyumcudan geri alarak dışarı çıktığı ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Kuyumcu çalışanlarının şüphelinin peşinden gittiği ve olayı gören motokuryenin motosikletine bindiği, sokak ortasında duran motosikletlinin şüpheliyi tekme atarak yere düşürdüğü ve şüpheliyi tekmelediği kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)