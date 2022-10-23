Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın

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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-PENDİK’te bulunan 2 katlı krom kaplama atölyesinde yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan 2 katlı krom kaplama atölyesinde çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Atölyeden çıkan dumanlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay yerindeki bir kişi, “Trafosu mu patlamış bir şey olmuş. İtfaiyeleri çağırdılar söndürdüler Allah razı olsun” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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