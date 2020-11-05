Pendik’te korku duvarı

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) PENDİK’te bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait spor salonunun bulunduğu bahçenin istinat duvarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Okulda okuyan öğrenciler ve çevrede yaşayan vatandaşlar herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı için endişeli olduklarını belirtiyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar ve öğrenci velilerinin şikayeti üzerine okul yönetimi tarafından riskli duvarın üstüne ‘Yıkılma tehlikesi var’ yazısı yazıldı.

Pendik’te bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait spor salonunun bulunduğu bahçenin duvarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yıkılma tehlikesi olduğu belirtilen bahçe duvarına ise sadece sprey boyayla ‘Yıkılma tehlikesi var. Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanın’ yazılı bir pankart asılmış durumda. Herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı duvarın hemen yanındaki kaldırım da halen yaya trafiğine açık. Yazıyı görmeyen vatandaşlar yıkılma tehlikesi bulunan bahçe duvarının yanında bulunan kaldırımı kullanmaya devam ediyor. Okulda okuyan öğrenciler ve çevrede yaşayan vatandaşlar ise oldukça endişeli olduğunu belirtiyor.

“BURASI YIKILACAK, BURADA İNSANLAR ÖLECEK “

Okulun karşı sokağında bulunan sitede oturduğunu belirten Kamile Bircan, “Burası yıkılacak, burada insanlar ölecek ve ben buna şahit olacağım. Kaç kere ikaz ettik, okul müdürüne kadar ilettik durumu kimse buraya gelip bakmıyor. Kimse yazıyı okumuyor, yetişkinler bile görmüyor yanından geçiyor. Bir senedir böyle neredeyse” dedi.

“KORKUYORUZ ÜZERİMİZE YIKILABİLİR”

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sevgi Ertik de “Bir hafta önce uyarı yazısı asıldı. Hiç haberimiz yoktu bu duvarın dibinden geçiyorduk hep. Yazı asıldığından beri dikkat ediyoruz başka taraflardan gidiyoruz ama korkuyoruz üzerimize yıkılabilir. Kimse de bir şey söylemedi. Biz yazıyı görüp kendimiz önlem almaya çalışıyoruz” derken, öğrencilerden Nuran Ergün de “Okulumuz çok eski bir yapı değil ama biz de çok tedirginiz. Daha önceki depremi de gördü burası, yeni bir depremde hemen yıkılabilir. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz” diye konuştu.

Çevredeki vatandaşlardan Volkan Umar ise “Yazı asılırken dikkatimi çekti. Onu da sprey boyayla yazıp asmışlar. Yazı asılalı uzun bir zaman geçti ama herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Buradan öğrenciler veliler geçiyor kimsenin gelip bir çalışma yaptığını görmedim” dedi. Yıkılma tehlikesi bulunan bahçe duvarı ve okul bahçesi ile spor salonu havadan da görüntülendi.

Okul yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıkılma tehlikesi geçiren duvar için yetkililere bilgi verildiği ancak henüz harekete geçilmediği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)