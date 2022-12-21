Pendik’te kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı

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Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’te sürücüsünün kavşağı dönmek için manevra yaptığı otomobil, aynı istikamette gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurnaköy-Ömerli yolunda 14.30 sıralarında, Şile istikametinde ilerleyen Şengül A., 34 EBD 91 plakalı otomobiliyle kavşağa dönmek istedi. Bu sırada otomobil aynı istikamette gelen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şengül A. otomobilinin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin direksiyonunda sıkışan Şengül A’yı çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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