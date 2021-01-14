Pendik’te kamyonetin çalınma anı kamerada

İSTANBUL, (DHA) PENDİK’te kamyonet çalan ve 31 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Ocak’ta Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan bir Kültür Merkezi önünden kamyonet çalındı. Kamyonetin sahibinin şikayeti üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin N.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli N.Ç, Velibaba Mahallesi’nde bulunan adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç’ nin yapılan sorgulamasında 31 ayrı hırsızlık ve 1 tehdit suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. N.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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