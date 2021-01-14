Pendik’te kamyonetin çalınma anı kamerada

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İSTANBUL, (DHA) PENDİK’te kamyonet çalan ve 31 ayrı  suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

11 Ocak’ta Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan bir Kültür Merkezi önünden kamyonet  çalındı. Kamyonetin sahibinin şikayeti üzerine  çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin N.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli N.Ç, Velibaba Mahallesi’nde bulunan adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. N.Ç’ nin yapılan sorgulamasında 31 ayrı  hırsızlık ve 1 tehdit suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.  N.Ç  emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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