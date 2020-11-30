Pendik’te iş yerinde hırsızlık anı kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’te bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendikte 25 Kasım 2020 tarihinde bir iş yerinden 8 adet epilasyon aleti çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. 2 şüphelinin olay yerine araçla geldiklerini tespit eden polis, araç plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada şüphelilerin oğullarının üzerine kayıtlı aracı suçta kullandıklarını belirledi. Kocaeli’nde yakalanan şüpheliler Ayhan K. (52) ve Ayten K. (46), çıkarıldıkları mahkemce tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇALDIKLARINI HURDAYA SATMAYA GİDERKEN YAKALANDI

Öte yandan farklı tarihlerde Pendik’te meydana gelen 3 ayrı ikametten ve açıktan hırsızlık konularıyla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis Celal G.’yi (28) takibe aldı. Evinden çıkarak taksiye binen Celal G., Pendik’te valiz içerisinde çalmış olduğu malzemeleri hurdacı Davut K. (23) ve Taştan B.’ye (44) satarken gözaltına alındı. “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan haklarında işlem yapılan Davut K. ve Taştan B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırdı. Celal G. de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.