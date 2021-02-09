Pendik’te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek kurtarıldı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) PENDİK’te gübrelerin bulunduğu çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Açık alanda gezen inek, gübrelerin bulunduğu çukura düştü. Gübreye saplanan ineği kurtarmak için sahipleri uzun süre çaba gösterdi. 4 saatlik çalışmanın ardından başarılı olunamayınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Çiftliğe getirilen kepçe ile çukurdaki gübreleri yan tarafa aktarıldı. Daha sonra inek halatlara bağlanarak kurtarıldı. Çiftlikte görevli olan Vedat Kekeç, “Hayvan çukura battı, çıkaramadık. İtfaiye çağırdık. İtfaiye geldi yardımcı oldu. Kepçe çağırdık oraları kazdı. Çıkardık hayvanı.” dedi.
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