 Pendik’te evini yakan kişi, apartman sakinleri ile tartıştı

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) – PENDİK’te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Adem Arslanboğa, tek başına yaşadığı evi yaktı. Polis gittikten sonra olay yerinde ortaya çıkan Adem Arslanboğa, apartman sakinleri ile tartıştı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi’ndeki bir sitede bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşandıktan sonra evde yalnız yaşayan Adem Arslanboğa, henüz bilinmeyen nedenle bazı camları kırıp, evi ateşe verdi. Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen Arslanboğa, sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde maddi hasar meydana gelirken, apartman sakinlerinden birinin bebeği dumandan etkilendi. Bebek sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra evi yaktığı iddia edilen Adem Arslanboğa sokağa geri döndü. Arslanboğa, sokakta site sakinlerine ve alt komşusuna tehditler savurdu. Gerginlik, Adem Arslanboğa’nın uzaklaştırılması ile sona erdi.

“YÜZÜNE KEZZAP ATARIM, SENİ TANINMAZ HALE GETİRİRİM”

Defalarca şikayet ettiğini belirten Adem Arslanboğa’nın alt komşusu Lilianna Balkansu, “Biz 10 dakika önce eve geldik. Her zamanki gibi kapıyı çarparak eve girdi. Eşim de balkona çıktı o arada. O da karşıda kaldırımda oturuyordu. Eşime, ‘Evi yaktım, itfaiyeye haber verin’ dedi. İtfaiyeyi, polisi ve ambulansı aradım. Daha önce de böyle vakalar oldu. Benim çok uzaklaştırma kararım var bununla ilgili. Beni tehdit etti, elinde bir cam parçası vardı. Eşimin onu itmesi ile yüzümü kurtardım. Az önce de insanların içerisinde kezzap atmakla tehdit etti. Seni tanımaz hale getiririm dedi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, eşi de onu terk etti. Bütün bina sakinleri ile imza topladık, uzaklaştırma aldırmak için. Eşim işini bıraktı bunun için, bana zarar gelmemesi için. Eşi rahatsız oldu kimse yardım etmedi. Ben yardım ettim, çocuklarına baktım” dedi. (DHA)

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