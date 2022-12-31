Pendik'te ehliyetsiz otomobil sürücüsü taksi ile çarpıştı, 1 yaralı

- Reklam -

PENDİK’TE EHLİYETSİZ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TAKSİ İLE ÇARPIŞTI, 1 YARALI

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’TE sürücü belgesinin olmadığı öğrenilen Telat Karadeniz’in kullandığı otomobil taksi ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

- Reklam -

Kaza saat 02.30 sıralarında D100 karayolu Pendik Tavşantepe mevkii Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü belgesi olmayan Telat Karadeniz’in kullandığı 78 AAU 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce 41 T 3094 plakalı taksiye çarptı ardından bariyerlere vurarak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Telat Karadeniz araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay erindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.