Pendik’te denizde erkek cesedi bulundu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK’te akşam saatlerinde denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Deniz polisi kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Sahili’nde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, 25-30 metre uzaklıkta olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi cesedi Pendik Marina’ya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Servet Celep (60)’e ait olduğu belirlendi. Celep’in cansız bedeninin yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.

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