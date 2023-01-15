Pendik’te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş ettiler

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Gamze ŞİMŞEK- İSTANBUL,(DHA)- PENDİK’te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılanlar müzik eşliğinde dans ederken, 3 kişi elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı. Elinde pompalı tüfekle grubun yanına gelen kişilerden ikisi, peş peşe havaya ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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