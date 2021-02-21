Pendik’te annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi 

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) – PENDİK’te annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Olay dün saat 19.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Feyz Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 6 yıl önce kocasından boşanan Saliha Duran (42), İbrahim Çetin ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve babası ile yaşayan oğlu Mehmet Türk(25), dün akşam saatlerinde annesinin yaşadığı adrese geldi. İddiaya göre kapıyı çalan Mehmet Türk’e kapıyı annesi Saliha Duran açtı. Kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı annesinin kalbine saplayan Mehmet Türk olay yerinden kaçtı. Anne Saliha Duran ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, yakalanan Mehmet Türk, Pendik Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. Şüpheli oğul burada alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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