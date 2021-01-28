Pendik’te 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi

Ali TİNBEK / İstanbul (DHA)-Pendik’te düzenlenen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz kitapların üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri 18 Ocak günü Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirdi. Operasyon sonucu iş yeri sahibi H.N. polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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