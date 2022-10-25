Pendikspor karşısında tel tel dökülen Başkent ekibi hem liderliği kaybetti hem prestijini sarstı KEÇİÖREN’E ŞOK DARBE!

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Taşkın, “Bükemediğin bileği öpeceksin, bize de tebrik etmek düşer. Oyuncularıma kızmıyorum”

YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 10 haftasına lider giren Keçiörengücü’nün, konuk ettiği Pendikspor’a umulmadık bir skorla 3-0 mağlup olması büyük şok etkisi yarattı. Maç boyunca hiçbir varlık gösteremeyen mor-beyazlılar, 3-1’lik Bodrumspor yenilgisinden 7 maç sonra yine evinde 2. maçını kaybetti. Bu haftaya kadar aldığı başarılı sonuçlarla liderliğe kadar yükselen Başkent ekibinin farklı şok yenilgisi taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı gibi prestijini de sarstı. Karşılaşma ilk dakikalarda başa baş dengede ve kontrollü giderken; 18. dakikada Batuhan’ın büyük hatası sonucu, gereksiz yere ikinci kez geri pas yaptığı kaleci Metin topu takip etmeyip yetişemeyince, oluşan korner atışından Pendikspor hiç hesapta olmayan bir gol kazandı. Bundan sonra oyundan oldukça soğuyan Keçiören, sonuç getirmeyen bir kaç cılız atak dışında etkili olamadı. İlk yarının sonlarına doğru bu kez de kaleci Metin, hatalı çıkışı ile rakip oyuncuyu ceza alanı içinde düşürünce penaltıya neden oldu ve Pendikspor, Görkem’in ayağından 2. golü buldu.

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İkinci yarıda da bilinçsiz ve düzensiz oyununu sürdüren Keçiören, savunmasındaki bireysel hatalar sonucu rakibe sık sık gollük fırsatlar verdi. İleride pozisyon üretebilecekleri seviyede etkili olamadılar. Çabuk paslaşmada ve ısrarlı yan paslar nedeniyle hareketli olmada sıkıntı yaşadılar ve oyunun yönünü hızlı değiştiremediler. Bu yüzden konuk ekibin zaman zaman yapmış olduğu tehlikeli kontrataklarda kalesinde zorlu anlar yaşadılar. Pendikspor ise lehine gelişen bu uygun pozisyonlardan birini maçın son dakikaları içinde değerlendirebildi.. Fas uyruklu futbolcusu Adrien Regattin maçı sonlandıran 3. golü kaydetti.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,”Bugün iyi günümüzde değildik. Kendi sahamızda mağlup olmak üzücü.

Son 8 maçta kupa maçı da dahil 5 galibiyet 3 beraberlik alan bir takımın hocasıyım. Çocuklar bu zamana kadar gerçekten kendi performanslarının üzerinde mücadele ettiler ve netice aldılar. Bugün ise iyi günümüzde değildik. Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyamadık. Maçın başında kendi kendimize yediğimiz bir gol ardından yine penaltı olmaması gereken bir pozisyon da penaltıya sebebiyet vermemiz ilk devreye bu şekilde girmemiz bizim için handikap oldu. Hücum anlamında ön tarafı heyecanlandıracak hamle yapma şansımız olmadı. Oyun içerisinde oyuna başladığımız Eze’nin oyun içerisinde sakatlanması tabii ki farklı bir oyuna dönmemize sebep oldu. Neticesinde bugün rakibimiz iyi ve doğru oynayarak bizi yendiler. Rakibimizi öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Benim futbol anlayışıma göre bükemediğin bileği öpeceksin. Biz onların bileğini bükemedik bize de tebrik etmek düşer. 8 haftadan beri üst düzey oynayan ve etkili sonuçlar alan takımın zaman zaman böyle kötü oynamaya da hakkı vardır. Oyuncularıma kızmıyorum” ifadelerini kullandı. Keçiörengücü bu sonuçla 18 puanda kaldı ve 3 sıra gerileyerek 4. sırada yer aldı.