Pendikspor – Gençlerbirliği 0-1

İSTANBUL,(DHA)-
STAT: Pendik
HAKEMLER: Emre Kırgın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir
PENDİKSPOR: Burak Öğür – Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 74 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Regattin, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan – Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Tiago Rodrigues (Dk. 74 Özgür Çek), Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Abdullah Durak, Mete Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rhasalla (Dk. 59 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)
GOL: Dk. 15 (P) Ayovi (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ferhat Öztorun, Burak Öğür (Pendikspor), Alperen Babacan, Ayovi, Nurullah Aslan(Gençlerbirliği)
Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Pendikspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 15’inci dakikada penaltıdan Ayovi kaydetti.