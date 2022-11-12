Pendikspor – Bodrumspor: 3-0

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İSTANBUL,(DHA)-

STAT: Pendik

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

PENDİKSPOR: Burak Öğür – Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir (Dk. 60 Enes Keskin), Adrien Regattin (Dk. 87 Khaly Thiam), Leandro Kappel (Dk. 87 Ahmet Yazar), Rogerio Thuram (Dk. 82 Görkem Bitin)

BODRUMSPOR: Ali Türkan – Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar (Dk. 31 Ali Aytemur), Onur Akbay, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Musah Mohammed), Süleyman Güneş (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Recep Aydın, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mert Çayır), Adis Jahovic (Dk. 46 Celal Dumanlı)

GOLLER: Dk. 13 Regattin, Dk. 19 Kappel, Dk. 30 Rogerio Thuram (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Leandro Kappel, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Burak Öğür (Pendikspor) – Samet Yalçın, Musah Mohammed, Celal Dumanlı (Bodrumspor)

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Spor Toto 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında Pendikspor sahasında Bodrumspor’u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Regattin, 19’uncu dakikada Kappel ve 30’uncu dakikada Rogerio Thuram kaydetti. Pendikspor, 37’nci dakikada Regattin’in ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Pendikspor puanını 21’e yükseltirken, Bodrumspor ise 21 puanda kaldı.

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