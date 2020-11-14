Pendik’de cinayet: Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı 

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- PENDİK’de park halindeki kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Sürücü hayatını kaybederken polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre park halindeki 34 NYZ 37 plakalı kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan gence peş peşe ateş etmeye başladı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.