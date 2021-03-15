Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü/ ek fotoğraf

BURSA'da mezar taşında 1585 yılında öldüğü yazan, dönemin alimlerinden Hoca Mehmet Sinan Efendi ile ailesinin mezarı atıl kaldı. Mezar taşlarının 'Ebcet' ilmiyle yazıldığını belirten tarihçi yazar Emrah Ateş, "Manzara çok kötü. İçler acısı bir durum. Ebcet değeriyle rakam düşülmüş olması hem mezar taşının sanat boyutunun önemini gösterir hem de ilmi ve edebi anlamda hazinedir. Kesinlikle koruma altına alınması lazım" dedi.