Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü/ ek fotoğraf

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Bursa’da, Hoca Mehmet Sinan Efendi’nin 500 yıllık mezarı atıl kaldı
BURSA'da mezar taşında 1585 yılında öldüğü yazan, dönemin alimlerinden Hoca Mehmet Sinan Efendi ile ailesinin mezarı atıl kaldı. Mezar taşlarının 'Ebcet' ilmiyle yazıldığını belirten tarihçi yazar Emrah Ateş, "Manzara çok kötü. İçler acısı bir durum. Ebcet değeriyle rakam düşülmüş olması hem mezar taşının sanat boyutunun önemini gösterir hem de ilmi ve edebi anlamda hazinedir. Kesinlikle koruma altına alınması lazım" dedi.
Köy köy dolaştı, unutulmaya yüz tutan deyiş ve türküleri kayıt altına...
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da koro şefi Aygün Çam, 8 yıldır köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alarak gelecek nesillere...
Otomobil çarpan ‘Zeytin’in kaza öncesi tüfekle vurulduğu ortaya çıktı
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bir otomobilin çarparak yaraladığı 5 yaşındaki Zeytin isimli sokak köpeğinin, çekilen röntgen fiminde kaza öncesi tüfekle vurulduğu ortaya...
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “İBB 28 milyar bütçesiyle, 40 milyarlık Hızray...
İSTANBUL, (DHA) - İBB Meclis toplantısının üçüncü birleşimi koronavirüs salgını sebebiyle tedbirler kapsamında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında söz alan Tuzla...