Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı. 15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı.

Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4’ü Hintli çalışanı bulunan “Mark” adlı yük teknesinin hayat alanında daha belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan tekneye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi.

Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi çalışanı kurtarıldı. Kurtarmanın sonrasında ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan tekneye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri denetim altına alabildi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken teknede büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi çalışanı de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.