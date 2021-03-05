Pencereden düşen kadın yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 3’üncü kattaki evinin penceresinden düşen Döndü G., yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında oturan Döndü G., pencereden düştü. Binanın yanındaki inşaatta çalışan işçiler, durumu fark edip 112 Acile haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Döndü G., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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