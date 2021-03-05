Pencereden düşen çocuk yaralandı, düşme anı kameraya yansıdı

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde 3’üncü kattaki dairenin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Küçük çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Emniyet Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin küçük çocuğu, 3’üncü kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybedip caddeye düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, ailenin ifadesine başvururken, küçük çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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