Pençe operasyonlarında Irak’ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi” denildi. Mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntü de paylaşımda yer aldı.

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