Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 teğmen şehit oldu

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ANKARA, (DHA)- IRAK’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit oldu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kaydedildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Bağra için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter hesabından yayımlandığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. (DHA)

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