Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA Valisi Yakup Canbolat, kentte yaşayan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in (28), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu.

Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit olan kahraman askerimiz P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sevinç’in acı haberi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde oturan ailesine bildirildi. Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve 2 ay önce nişanlanan Emre Sevinç’in cenazesi, yarın Bursa’nın Harmancık ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek. (DHA)

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